إجراءات وضوابط التسكين في المدن الجامعية لطلاب الأزهر

قررت جامعة الأزهر، فتح التسكين أمام الطلاب والطالبات في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي، لسنوات النقل والفرق النهائية بجميع الكليات اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري.

نتيجة القبول بالمدن الجامعية

ونشرت جامعة الأزهر، رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالمدن الجامعية لجميع الطلاب والطالبات، والذي يمكن الدخول عليه من هنا

وأوضحت جامعة الأزهر، اجراءات التسكين في المدن الجامعية وهي:

- بعد الاستعلام على نتيجة القبول بالمدينة الجامعية والتأكد من القبول، يتم سداد مصروفات السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول ثم العودة مرة أخرى وإدخال الرقم القومي والرقم المرجعي لطباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي كالتالي:

- نتيجة الطالب

- إخطار إسكان

المدن الجامعية بالأزهر



- استمارة كشف طبي

- طلب التحاق بالمدن الجامعية

- استمارة ضمان سداد الرسوم

- استمارة التسكين

- إقرار عدم الزواج للطالبات

اجراءات التسكين في المدن الجامعية

وبعد ذلك يتم التوجه إلى المدينة محل السكن باستمارة نتيجة الطالب والتقدم بملف محتواه التالي:

- كافة الاستمارات المشار إليها مع ملء استمارة ضمان سداد الرسوم وختمها من جهة عمل الضامن

- 5 صور شخصية

- 2 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن مع الإطلاع على الأصل

- إيصال سداد مصروفات السكن الجامعي فوري مكبر على كود 6451 لطلاب السكن العادي والاقتصادي.

- إيصال سداد مصروفات تحصيل السكن الاقتصادي الشهرية على كود 65830 لطلاب السكن الاقتصادي فقط مع التأكد من شهر الدفع بإيصال فوري



أما بالنسبة لطلاب وطالبات السكن الاقتصادي يتم الدخول على الرابط التالي من هنا

وبعد سداد قيمة المصروفات الشهرية للسكن الاقتصادي على كود 65830 فوري لطباعة إخطار استلام بونات التغذية للشهر المستحق وتقديمه للمختص ليتمكن من استلام بونات التغذية

بالنسبة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة، يتم التقدم إلى الإدارات العامة للمدن الجامعية للطلاب والطالبات خلال أيام الجداول المعلنة وإحضار المستندات الدالة على الحالة (وفاة الوالد بنفس العام الدراسي، مرض مزمن) للمراجعة واستكمال إجراءات التسكين لطلاب وطالبات الحالات الخاصة.

كما يشترط على كافة الطلاب والطالبات الملتحقين بالسكن الجامعي، تقديم شهادة تفيد الحصول على لقاح فيروس كورونا الجرعتين الأولى والثانية، حيث أنه شرط أساسي للقبول بالمدن الجامعية.