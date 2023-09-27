رانيا عبد الرحمن: تكريمي من الرئيس كان حلما وأصبح حقيقة

أكدت رانيا عبد الرحمن والحاصل على بكالوريوس زراعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتي تقيم بقرية جده التابعة لمركز ومدينة الخارجه بالوادي الجديد لـ صدى البلد أن تكريمها من رئيس الجمهورية كان حلم وتحول إلى حقيقة.



وأضافت أن اختيارها من ضمن المكرمين من فخامة الرئيس يعد تتويجا لامثيل له ويعد بمثابة الجميل الذي يتوج عنقها مدى الحياة.



وتابعت أن الرئيس السيسي كان مثالا للتواضع عند استقباله المكرمين ويعد أبا لكل المصريين.



وأوضحت أنها كانت لاتحلم في يوم من الايام أن تلتقي السيد الرئيس علي ارض الواقع وتلتقي به وجها لوجه حيث أكدت أن هذا اللقاء كان بالنسبه لها وهم ولكن بإرادة المولي تحول الي حقيقه.

واشادت عبد الرحمن بهذا التكريم لدرجة أنها لاتصدق نفسها أنه تم تكريمها من السيد الرئيس موجهة الشكر للسيد الرئيس آملة من الله ان يوفقه ويسدد خطاه .