حسين لبيب يقدم اعتذارا على الهواء لفاروق جعفر: مقدرش ما أسلمش عليك..فيديو

أكد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك أنه عندما ذكر في وقت سابق أنه لاينتوي الترشح كان يقصد الترشح في أعقاب فترة اللجنة المؤقتة في الانتخابات اللاحقة لها ليس الآن وأنه قرر الترشح في انتخابات أكتوبر القادم منذ أربعة أشهر وبدأ يعمل على ذلك .



تابع خلال لقاء عبر برنامج " كلمة اخيرة “ وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة ON :لم قررت في وقت سابق أنا لا أترشح أترشح في الانتخابات اللاحقة لمرحلة اللجنة المؤقتة ولكن الان الوضع مختلف في حينها في فترة اللجنة المؤقتة كنت عايز أدي مثال أن النادي يمتلك كفاءات تستطيع إدارة النادي بطريقة عمل مؤسسي واستطعنا تحقيق نتائج وقتها .



وعن غضب كابتن فاروق جعفر منه وإعرابه عن ذلك في يوم التقدم للترشح قال لبيب " : -ماقدرش ماسلمش على كابتن فاروق جعفر إحنا زملاء وكنا بنلعب في نفس الفريق في البداية ماخدت ش بالي والمرة التانية رأيته لكن في مكان بعيد عنه "

مقدماً إعتذار على الهواء له موجهاً رسالة له قائلاً : " لو زعلان مستعد أرحله البيت أسلم عليه وماحبش يكون زعلان مني وأسف قدام كل الناس ماخدتش بالي لو حاسس باي إحساس أني أخطأت في حقك لأنك رمز من رموز النادي وماقدرش أزعلك "

