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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني سابق: كييف في طريقها للاستسلام من دون دعم أمريكي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

كشف أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي وستضطر إلى الاستسلام.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال سوسكين على مدونته بموقع "يوتيوب": "إذا توقف تمويل ... للقوات المسلحة الأوكرانية من الولايات المتحدة، فعندها... سيتعين على أوكرانيا التوقيع على الاستسلام، لأنه لن يكون هناك ما يمكن القتال به".

وأضاف سوسكين أن مثل هذا السيناريو ممكن تمامًا، لأن الكونجرس الأمريكي لم يوافق بعد على حزمة مساعدات جديدة لسلطات كييف بسبب الخلافات القائمة.

وأشار إلى أنه ينبغي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يفكر في اتخاذ قرارات جدية، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية، لأنه دون الأسلحة والمال، لا تستطيع القوات الأوكرانية التقدم ببساطة.

ولفت "الوضع أصبح مأساويا بالفعل في هذا الصدد".

مستشار الرئيس الأوكراني الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي الكونجرس الأمريكي

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