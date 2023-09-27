يصارع الموت.. استغاثة لإنقاذ مصري داخل مستشفى بلندن قبل حدوث كارثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور المرفقة بمنشور يوجه استغاثة لإنقاذ مواطن مصري يصارع الموت في لندن.

حمل المنشور المتداول على فيسبوك صورة من باسبور مواطن مصري يدعى «أمير محمد مسعود خليل» يعمل كمدير بأحد مطاعم برجر كينج في لندن.

ووجه صاحب المنشور استغاثة للعثور على أهل المواطن الذي يصارع الموت بأحد مستشفيات لندن، دون وجود قريب أو شخص يعرفه.

حيث كتب: "نداء عاجل، الاسم : أمير محمد مسعود خليل

مصري يصارع الموت بأحد مستشفيات لندن يرجى المساعدة في العثور على اهلة لنتمكن من عمل الإجراءات اللازمة في حالة الوفاة".

وذلك "لمنع المستشفى من عمل المتبع في حالة عدم وجود أهل ومرور ثلاثة أيام في المستشفى بعد الوفاة"، وتم إرفاق رقم التواصل في المنشور.

فوفقًا للقانون الصحي في بريطانيا يتم فصل الأجهزة عن المريض إذا لم يظهر أقربائه، ثم تشريح الجثة بعد يومين أو ثلاثة، وقد تستخدم في أغراض البحث العلمي إذا لم يظهر للمتوفى قريب، ويمكن إدخالها إلى المحرقة.