بدلًا من الكلاب والقطط.. رجل بريطاني يربي ديك رومي ويعامله كطفله| صور

أعلن رجل بريطاني يدعى ديف بروك عن حبه للديك الرومي الأليف المسمى Trouble Version Two، مضيفًا أنه يعمله كطفله وبأخذه معه في كل مكان.

بيض سكوتش

وقال بروك إنه يعتبر الديك الرومي بمثابة طفل بالنسبة له، مستطردًا أن الديك الرومي يحب تناول وجبة من بيض سكوتش أثناء جلوسه في موقف السيارات الخاص بشركة تيسكو المتخصصة في مجال التموينات وسلاسل متاجر التجزئة الكبرى.

كما ادعى الرجل البريطاني أنه يأخذ الديك الرومي معه إلى الحانة وأيضًا إلى منطقته المحلية في ميدستون بمقاطعة كينت حيث ينظر إليه السكان المحليون نظرات غريبة!.

أكد بروك البالغ من العمر 56 عامًا أن الديك الرومي T2 – كما يعرف – لا ينفصل عنه أبدًان بل أنه ينام معه في غرفة نومه قائلًا "إنه مثل طفلي، فهناك رابطة متبادلة بيننا. إنه صاحب جيد ومسلي، وأحيانًا أعتقد أنه جزء من الإنسان."

ولِد على يده

بدأت قصة الثنائي الغير تقليدية عندما اضطر السيد بروك، الذي يحتفظ بالديوك الرومية من أجل بيضها، إلى رعاية المولود الجديد T2 قبل أن يتمكن من إعادتها إلى والدتها ترابل. وقال بروك: "كانت والدتها تجلس على عشرات البيض وأصبح الطقس سيئًا - فماتت أول بيضتين فقستا، لذلك قمت بإعداد حاضنة لجعل الديوك الرومية قوية بما يكفي للعودة تحت أمها.

وكانت T2 أول من خرج وأطعمتها لمدة 10 أو 11 ساعة."

وأضاف: "لقد كانت بمفردها معي، ولابد أنها اعتقدت أنني والدها - ومنذ ذلك الحين، وهي تذهب معي حرفيًا إلى كل مكان. متابعًا حديثه قائلًا " إحدى نزهات T2المفضلة هي الذهاب إلى موقف السيارات التابع لمتجر Tesco في توفيل، كينت، حيث تتناول وجبتها الخفيفة المفضلة."

وبحسب موقع ديلي ستار، عبر بروك عن حبه للديك الرومي قائلًا "إن الديوك الرومية طيور مثيرة للاهتمام وتبدو وكأنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. و T2 هو فيلوسيرابتور الصغير الخاص بي." مضيفًا "أن علاقته مع T2 لا تقل أهمية عن الكلاب وأصحابها، فقد يجد بعض الناس الأمر غريبًا للغاية، لكن بعض الناس لديهم 70 قطة ولا يقومون حتى بتنظيفهم."