مي كساب تطرح أغنية الناس للناس.. غدا

نشرت الفنانة مي كساب، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” تعلن فيه عن موعد طرح أغنيتها الجديدة “الناس للناس”.

وقالت مي كساب: “‏ميعادنا الخميس الجاي إن شاء الله وأول الأغاني الجديدة بإذن الله تعجبكم”.

وتابعت: “أغنية الناس للناس، وهي من كلمات حازم حشاد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع يوسف حسين، وجرى تسجيلها في استوديو فيد باك”.

مي كساب

تصدرت الفنانة مي كساب تريند مؤشر البحث، عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير بفقدان وزن مبالغ فيه، وهو ما علق عليه الجمهور: "بجد.. كده قمر.. أحلى واحدة".

وظهرت مي كساب، برفقة الفنانة مي عمر، والميكب أرتيست الشهيرة دينا راغب، خلال تواجدهم فى أحد الأماكن العامة.

وتحدثت الفنانة مي كساب، عن مشاركتها في مشروع إبداع الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، من خلال مسلسل إذاعي يحمل اسم «ولا في الأحلام» في موسمه الخامس.

وقالت مي كساب، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، إنها تحب المسلسلات الإذاعية جدا ودائما ما ترى أن التمثيل الإذاعي من أصعب أنواع الفنون، لأن التأثير في الناس يكون من خلال الصوت.

وتابعت مي كساب، أنها تشعر بالحزن إذا مر عليها عام دون المشاركة في مسلسل إذاعي.

وعن تجربتها بمسلسل ولا في الأحلام، أوضحت: هو مسلسل إذاعي على شبكة البرنامج العام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وضمن مسابقة إبداع شباب ومعايا بالمسلسل خالد سرحان وسامح حسين وتأليف الكاتبة أماني ضرغام وكل دي عوامل خلتني مترددش في لموافقة على العمل».