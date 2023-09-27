وزير الأوقاف يهنئ الأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر

‏قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ‏خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:" يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمة الإسلامية والعربية والإنسانية بذكرى مولد رسول الله محمد- صلى الله عليه وسلم-، وأهنئ القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر".

‏وأضاف وزير الأوقاف:" لم تعرف البشرية على مدار التاريخ إنسانا أنبل وأشرف وأكرم ولا أعز على الله- عز وجل-، من سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فالنبي- صلى الله عليه وسلم -هو نبي الإنسانية ورسولها، حيث تضمنت رسالته قيما أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أو من حيث كونها للناس كافة".