بالتعاون بين الثقافة والأوبرا.. فقرة من الابتهالات والمدائح احتفالا بالمولد النبوي الشريف

قدمت فقرة من الابتهالات والمدائح النبوية خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي انطلق منذ قليل.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.



ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.