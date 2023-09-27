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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1077 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية كوم بني مراس بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية كوم بني مراس مركز طلخا، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على1077 مريضاً، وضمت 8 عيادات منها “باطنة – أطفال  - جراحة - جلدية - أسنان - تنظيم  أسرة”، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 167، أطفال 116، جراحة 162، أنف وأذن 87 ، جلدية 117، نساء وتنظيم أسرة 161، أسنان 145، وعظام 122.

كما تم إجراء 145 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  و41 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات  لـ 105 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم،  وتحويل 15 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية، و 114 حالة استبيان. 

وأكد استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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الكشف المبكر دقهلية قافلة طبية علاجية مبادرة الكشف المبكر مديرية الصحة بالمحافظة وكيل وزارة الصحة ندوة تثقيفية وكيل وزارة مديرية الصحة

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