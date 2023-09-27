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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.. قطر تكشف التفاصيل

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، إنه بعد الاتفاق على تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة؛ زاد احتمال التوصل إلى تفاهمات جديدة بين الجانبين في العديد من الملفات الأخرى.

وأضاف الأنصاري أن اتفاقا تم بين إيران والولايات المتحدة على مناقشة الملف النووي الإيراني على شكل قضايا منفصلة؛ وذلك لتسهيل التفاوض.

وأشار إلى أن وقوع قطر كوسيط إنساني؛ يسهل أمر التفاوض والتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، لافتا إلى أن هناك تطورات إيجابية جديدة ستحدث خلال الفترة المقبلة ونحن في انتظارها.

وأوضح الأنصاري أن تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة خلق بيئة أفضل للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن القضية النووية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، على أن الدوحة تقف ضد انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تؤكد ضرورة نزع وإزالة هذه الأسلحة من الدول التي تمتلكها، وعلى رأسها إسرائيل.

وفي وقت سابق، أبرمت إيران والولايات المتحدة اتفاق لتبادل الأسري بين الجانبين، وبموجب الاتفاق تم الإفراج عن 5 سجناء من الجانبين، كما سمحت واشنطن بالإفراج عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

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