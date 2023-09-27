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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لليوم الثالث.. مؤيدو السيسي في القاهرة يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري| صور

مواطن يحمل صورة السيسي
مواطن يحمل صورة السيسي

توافد الآلاف من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقرات الشهر العقاري بكافة المناطق في القاهرة، لليوم الثالث على التوالي؛ لعمل توكيلات لتأييده، والمطالبة بترشيحه لولاية رئاسية جديدة.

وشهدت عدد من مناطق القاهرة، اليوم الأربعاء، إقبالاً كثيفاً من المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس السيسي، ف عدة فروع لـ الشهر العقاري.

ومن بين تلك المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري: “مدينة نصر أول وثان، وبدر، وعين شمس، ومصر الجديدة، و15 مايو، والبساتين، وحلوان، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، والزيتون والشروق، والزاوية الحمراء” وغيرها من المناطق، والتي شارك فيها كافة أطياف المجتمع من كبار السن والسيدات والشباب، الذين أكدوا حرصهم على الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة؛ لاستكمال مسيرة التنمية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت مؤتمرا- الإثنين الماضي- في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق.

وكشفت أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وسيكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية أيام “الجمعة السبت والأحد" 1 و2 و3 ديسمبر 2023، والانتخابات داخل  مصر أيام ”الأحد والإثنين والثلاثاء" 10 و11 و12 ديسمبر 2023، والإعادة للمصرين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، أما الإعادة داخل مصر أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الشهر العقاري انتخابات الوطنية للانتخابات مكاتب التوثيق

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