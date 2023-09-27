باكستان.. إصابة 12 شخصا بالعمى بسبب دواء ملوث

أعلن مسؤول صحي في باكستان، اليوم الأربعاء، لأسوشيتيد فرانس برس، أن العشرات من مرضى السكري في البلاد أصيبوا بفقدان البصر بعد إعطائهم دواء ملوثا.



وألقت القوات الباكستانية القبض على رجلين يقفان وراء توريد عقار "أفاستين"، وتم إيقاف 12 مفتشا حكوميا عن العمل بعد أن وجد التحقيق أن الدواء كان معبأ في بيئة غير صحية.

وقال متحدث باسم إدارة الصحة في إقليم البنجاب: "حتى الآن، أثر الحقن بشدة على رؤية 68 مريضا في الإقليم، وتم الإبلاغ عن إصابة 12 شخصا بالعمى الكامل"، مشيرا إلى "أننا لن نتمكن من تقييم المدى الحقيقي للضرر الناجم عن الحقن إلا بعد معالجة العدوى بالكامل".

وحظرت وزارة الصحة في الإقليم استخدام الدواء لعلاج العيون.