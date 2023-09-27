نتفليكس تكشف عن مسلسلها الكوميدي العائلي السعودي الجديد "جايبة العيد"

كشفت نتفليكس عن المقطع الدعائي الرسمي لمسلسلها السعودي الكوميدي الجديد "جايبة العيد"، الذي تدور أحداثه في مدينة جدّة في فترة عيد الفطر، ويحكي قصة عن الحب والتقاليد والقيم الثقافية. يتألف المسلسل من أربع حلقات، ويأخذ المشاهد في رحلة لاستكشاف تحديات الوقوع في الحب وسط عالم تتصادم فيه القيم العائلية والتوقعات المجتمعية في كثير من الأحيان، ليقدم لنا صورة جميلة ولمحة مرحة عن هذه الأسرة السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية رزان، امرأة سعودية تعيش في المملكة المتحدة مع ابنتها المراهقة. وتعرض القصة لحظة تحول حياتها عندما تعود إلى جدة للاحتفال بعيد الفطر، لتكشف لعائلتها عن سر يقلب حياتها رأساً على عقب. تفتح رزان قلبها وتكشف عن علاقتها مع خطيبها البريطاني من أصل باكستاني، سمير، الذي يظهر بشكل مفاجئ كضيف شرف غير متوقع، مما يؤدي إلى تعكير فرحة الاحتفال. الأحداث تدور وتنطلق رزان وعائلتها للاستمتاع بعيد فطر لا يُنسى، يخوضون خلاله رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والدرامية المؤثرة.

يضم المسلسل مجموعة استثنائية من المواهب العربية، حيث تشمل هذه المجموعة اللامعة؛ مسؤولة العرض نورا أبو شوشة التي تشغل دور رئيس الكتّاب إضافةً لكونها أحد مؤلفي العمل. بجانبها يأتي علي العطاس كمؤلف وكاتب مشارك. وتشغل سارة الغبرة دور المنتج وأحد مؤلفي العمل أيضاً. ويتولى سعيد زاغا مهمة الإخراج بجانب علي العطاس.

ويضم طاقم الممثلين كلًا من سمر شِشة التي تلعب دور رزان، الشخصية الرئيسية في العمل والتائهة بين عائلتها وحب حياتها، وحمزة حق، الذي يلعب دور الخطيب الطيب والداعم، وياسر السقاف بدور شقيق رزان المنشغل بمشاكله الخاصة، وخالد الحربي بدور والد رزان العطوف والمتفهم، وأماني إدريس بدور الأم التي تحاول تقبّل خيارات ابنتها، وبتيل نبيل التي تؤدي دور ابنة رزان المحبة.

يعرض مسلسل "جايبة العيد" حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 19 أكتوبر.

نبذة عن نتفليكس

تُعدّ نتفليكس الشركة الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البثّ الترفيهي، إذ يستمتع أكثر من 238 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات التلفزيونية والأفلام والألعاب بمختلف التصنيفات الفنية واللغات. ويستطيع الأعضاء أيضاً الاستمتاع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة في أي وقت وأي مكان، ويمكنهم تغيير الخطة في أي وقت.