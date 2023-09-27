سلطات مطار القاهرة تكرم الموظفين المتميزين في مبنى الركاب رقم 1.. صور

كرم المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، مجموعة من العاملين المتميزين بمبنى الركاب رقم 1، وذلك في إطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشري وإيمانا منها بأهمية دعم وتحفيز أصحاب الأداء المتميز من العاملين.



عقدت الاحتفالية، في مبنى الايرمول، وسط أجواء يسودها البهجة والسرور، قدم خلالها الملاح اشرف حافظ المدير التنفيذي لمبنى الركاب رقم 1، والدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، شهادات شكر وتقدير لمجموعة من المتميزين من مختلف القطاعات في مبنى الركاب رقم 1.

كما قدما لهم الشكر على أمانتهم وجهدهم المبذول في العمل وقيامهم بواجباتهم على الوجه الاكمل.

وأهدت فاطمة عبدالرسول رئيس اللجنة النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوي، درع النقابة متمنية لهم المزيد من النجاح والتميز والتوفيق.