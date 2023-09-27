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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات قبل مدخل سوهاج لتنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع 6 أكتوبر - أبوسمبل

القطار السريع
القطار السريع

تتخذ أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة بشأن أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - أبوسمبل)، الأمر الذى يستلزم غلق وصلة الكوامل بدءًا من صينية جهينة حتى مدخل مدينة سوهاج الجديدة لمدة 8 أشهر بداية من يوم 1/10/2023 .

ويتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- يلتزم القادم من محافظة أسيوط ومتجه إلى محافظة سوهاج من صينية جهينة الاتجاه يميناً طريق قنا الصحراوى حتى تقاطع المطار المتجه إلى سوهاج وذلك بمسافة 27 كم، أو الاتجاه يساراً إلى الطريق المتجه إلى الدير الأبيض إلى مدينة سوهاج. 

- يلتزم القادم من سوهاج ومتجه إلى محافظة أسيوط بأن يسلك الطريق خلف الكمين الصحراوى الغربى بمسافة 27 كم تقريباً ثم الدوران يميناً حتى الوصول لصينية جهينة.

 وتقوم الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

6 اكتوبر التحويلات المرورية الصحراوى الغربى القطار الكهربائي السريع طريق قنا الصحراوى محافظة أسيوط مسار القطار الكهربائي السريع

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