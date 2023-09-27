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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رسائل السيسي في احتفالية المولد النبوي.. مفاجأة مدوية عن طقس الساعات المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض أبرز ما جاء في برامج التوك شو في سياق التقرير التالي:

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السيسي خلال احتفال الأوقاف بالمولد النبوي: يمر العالم بقلق واضطرابات لم تحدث منذ عقود.. مش هقولكم اطمنوا بينا أو بالحكومة ولكن اطمئنوا بالله.. نبذل الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن

بالدموع.. عراقية تروي تفاصيل اللحظات المأساوية بحريق نينوى.. فيديو

عرضت قناة الحدث تقرير فيديو بعنوان :" كارثة حريق نينوى بالعراق، ووفاة الكثير من المواطنين في حفل الزفاف الشهير".


الفراخ المجمدة أفضل من الحية.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الدواجن المجمدة آمنة صحيًا، أكثر من الدواجن الحية، وأن هذا من الجانب العلمي.

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية

‏قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

الفنان مجدي إمام يكشف تفاصيل فيلم "في طريق الهجرة"
 

كشف الفنان مجدي إمام كواليس فيلمه الجديد "في طريق الهجرة"، مؤكدا أنه تناول النقاط التي تحرك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الـ 15 يوم منذ أن خرج من بيته مع سيدنا أبو بكر وتحركوا للهجرة إلى المدينة.
 

السيسي للمواطنين: مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه، مهما كانت الظروف صعبة”، موجهًا رسالة مهمة: “ مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة..اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى”.
 

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يذهب لتكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وذهب هو إليه، فى لفتة إنسانية عظيمة، وذلك خلال تكريمه وعدد من الأئمة والعلماء والمفتين والواعظات والقراء، فى احتفالية المولد النبوي الشريف 2023.

وفي نفس السياق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد أن لكل ذو بصيرة إن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.

 

أحسنتم.. السيسي يشيد بكلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، اليوم، قائلا: "كانت مميزة.. أحسنتم".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، أن الأمم تقوم على الصدق والإخلاص و الأمانة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن التاريخ المعاصر مليء بالمآسي والفواجع والأزمات، ولا يزال عدد غير قليل من الدول والشعوب يئن تحت رحمة العابثين بهذه الدول وبشعوبها، وبمقدراتها وبمصائرها، وقد يعترف بعض العابثين بهذه الدول بخطئهم وجريمتهم، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يتم المطلوب، في ظل عجز كامل للمؤسسات الدولية عن حمايتهم.
 

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