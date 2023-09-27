الفراخ المجمدة أفضل من الحية.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الدواجن المجمدة آمنة صحيًا، أكثر من الدواجن الحية، وأن هذا من الجانب العلمي.

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن الفترة الحالية هناك إقبال شديد على الدواجن المجمدة، والكثير يشتري من المنافذ الدواجن المجمدة.

وأوضح أنه يطالب بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، وهو الخاص بتحويل الدواجن الحية لـ مجمدة، وأن هذا سينتج عنه انخفاض الأسعار.

وأضاف أن الدواجن ستنخفض في الفترة المقبلة، وأن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي 6 أشهر، ولا توجد مشكلات في وفرة الأعلاف.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، بالإفراج الجمركي بشكل مستمر عن السلع الاستراتيجية.