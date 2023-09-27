عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفراخ المجمدة أفضل من الحية.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة

الدواجن
الدواجن

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الدواجن المجمدة آمنة صحيًا، أكثر من الدواجن الحية، وأن هذا من الجانب العلمي.

txt

شعبة الدواجن تعلن انخفاض الأسعار 20 جنيهًا.. مفاجأة سارة بهذا الموعد

txt

هبوط مرتقب في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الفراخ البيضاء الآن

وقال رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات تلفزيونية، إن الفترة الحالية هناك إقبال شديد على الدواجن المجمدة، والكثير يشتري من المنافذ الدواجن المجمدة.

وأوضح أنه يطالب بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، وهو الخاص بتحويل الدواجن الحية لـ مجمدة، وأن هذا سينتج عنه انخفاض الأسعار.

وأضاف أن الدواجن ستنخفض في الفترة المقبلة، وأن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي 6 أشهر، ولا توجد مشكلات في وفرة الأعلاف.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، بالإفراج الجمركي بشكل مستمر عن السلع الاستراتيجية.

 

الدواجن الدواجن المجمدة الدواجن المجمدة أمنة الدواجن الحية الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

شغلت البنات بـ500 جنيه.. حكم رادع لـ هنادي قوادة بولاق الدكرور

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

سخونة أحداث في الأهلي .. تهديد لـ كهربا | وصدمة كريستو .. وحقيقة رحيل كولر

المعازيم انتهوا| حريق هائل في حفل زفاف يقضي على حياة 100 شخص بالعراق

ضباط الشرطة يوزعون حلوى المولد على المسنين والأيتام| صور

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

بالدموع.. عراقية تروي تفاصيل اللحظات المأساوية بحريق نينوى.. فيديو

بريطانيا السبب.. بيان عاجل من روسيا بشأن أحداث بوتشا في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخرها عن الحضور ورفض نيشان لاعتذارها.. إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها| صور

فيديو

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ