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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم معرض للملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالمنوفية

جمعية الاورمان في
جمعية الاورمان في المنوفية

قال العقيد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، إنه تم تنظيم معرض للملابس الجديدة بكفر النصارى  بمدينة الباجور والقرى المجاورة لها  .


واكد مدير جمعية الأورمان بأنه تم توزيع ملابس جديدة بالمجان على (300) مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم على تحمل الحياة المعيشية ، مضيفا أن المستفيدين من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم.

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و أشار إلي أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.


ومن جانبه ثمن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على  الدور الرائد والحيوي الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الارامل والمطلقات الأسر الاولى بالرعاية الأورمان المنوفية جمعية الاورمان محافظة المنوفية

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