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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تعلن تعيين طارق علي فرج سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مصر

قطر ومصر
قطر ومصر

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

كما أصدر أمير قطر قرارا أيضا، بتعيين مبارك ناصر مبارك آل خليفة، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات بالفترة المقبلة.

وشدد على حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

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