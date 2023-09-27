الراجل مات .. خلافات الجيرة تتطور لمشاجرة بالأسلحة في الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (نجار - مقيم دائرة المركز) مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه إدعاء تعدى من آخرين.

وبالإنتقال وسؤال والد المتوفـى إتهم (4 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.