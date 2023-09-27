مطاردة هوليوودية على الطريق السريع في فلوريدا.. شاهد

وجهت الشرطة الأمريكية الاتهام لمراهقين اثنين بعد قيادتهما سيارة بسرعة جنونية في شوارع تامبا بولاية فلوريدا، حيث طاردتهما الشرطة في مشهد وكأنه جزء من فيلم حركة سينمائي.

وأظهر مقطع فيديو نشره مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو (HCSO) المطاردة المجنونة على الطريق السريع 75، قبل أن تتكمن دورية الشرطة في فلوريدا من إلقاء القبض على الشابين البالغين 14 و15 عامًأ، الذين رفضا الانصياع للأوامر وإيقاف السيارة، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ووجهت الشرطة إليهما تهم سرقة سيارة والاعتداء على قوات حفظ النظام بسلاح فتاك والفرار بسرعة عالية.

