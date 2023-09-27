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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب المصريين يحرر توكيلا لترشح السيسي: دعمه أصبح ضرورة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

حرر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توكيل تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، معلنا تأييده الكامل ودعمه اللا محدود للرئيس السيسي صاحب مسيرة الإنجازات ومؤسس نهضة مصر الحديثة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها وما زالت تشهدها الجمهورية الجديدة في عهده.

وأعلن المستشار حسين أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، أن حزب المصريين كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما بذله من جهود رامية نحو خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أنه وجموع الشعب المصري العظيم على ثقة تامة بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة ويجب دعمه لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن دعم الرئيس السيسي أصبح ضرورة مرحلية، وأمرًا حتميًا، لأن الشعب المصري عاش في عهده 10 سنوات مليئة بالنجاح والإنجازات المتتالية حتى أصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة ويشهد بتقدمها وتنميتها القاصي والداني في الداخل والخارج.

وأكد أن حزب "المصريين" بجميع قياداته يقفون ويصطفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة، لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة بسواعد أبنائها المخلصين، موضحا أننا سنبذل قصارى جهدنا بشتى ربوع الجمهورية للعمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لانتخاب الرئيس السيسي الجدير بثقة الشعب العظيم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تحتاج لاستمرار الرئيس السيسي لقيادتها ونهضتها، مؤكدا أن انتخاب الرئيس السيسي يأتي عرفانا وردا للجميل، لأنه أنقذ مصر من الخراب والتدمير الممنهج، وقضى على جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تقضي على الأخضر واليابس في وطننا الحبيب، وسطر ملحمة بناء حقيقية وشيد سلسلة من الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن والتي مثلت إعجازا وليس إنجازا.

واختتم أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يبذل جهودا مضنية ولم يتوانٍ لحظة واحدة عن خدمة الوطن، ونجح في وضع أجندة وطنية تعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري، وشيد الجمهورية الجديدة بمقوماتها وقيمها الجديدة.

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