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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن رابط و موعد  نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023  عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع التخصصات.

موعد غلق تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

وتم غلق رابط تقليل الاغتراب ٢٠٢٣ لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية مساء اليوم الاربعاء ٢٧ سبتمبر  في تمام الساعة الرابعة عصرا  

سجل بتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. الشروط والرابط الرسمي

موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

ويتاح الحصول علي نتيجة تقليل  الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع التنسيق، عبر الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ بعد غلق باب تلقي طلبات تقليل الاغتراب بحوالي ٧٢ ساعة 

خطوات تقليل الاغتراب لـ الدبلومات الفنية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري

- الضغط على عبارة تم التسجيل.
- الاطلاع علي نتيجة تقليل الاغتراب 

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