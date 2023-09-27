سجل بتقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وإعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة الدبلوم الصناعي، الدبلوم الزراعي، الدبلوم التجاري) ونظاميها المختلفين " الدبلومات الفنية ٥ سنوات ، الدبلومات الفنية ٣ سنوات .

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ التقديم الي مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط علي الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

كشف موقع التنسيق الإلكتروني أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية تكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ .

تقليل الاغتراب بين الكليات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تقليل أنه يتم فتح تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .