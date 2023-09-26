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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لدعم الطلاب المصريين.. التعليم العالى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

صدى البلد

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجامعة إسكس البريطانية؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجانبين.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافى المصرى ومدير البعثة التعليمية بلندن، ومن الجانب البريطاني، البروفيسور تيروفين سوباروين، نائب عميد الجامعة للشراكات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الأكاديمى بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب المصريين الدارسين ببرامج الجامعة، خاصة برامج الدراسات العليا، ومنحهم تسهيلات مالية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين الجانبين فى تطوير التعليم، والتعاون فى تنظيم الأنشطة المتعلقة بزيادة خبرات الطلاب، وتسهيل قبول الطلاب المصريين المؤهلين ببرامج دراسية مرتبطة بتخصصاتهم بجامعة إسكس.

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وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين جامعات ومؤسسات مصرية وبريطانية

كما تنص مذكرة التفاهم أيضًا على أن تقدم جامعة إسكس تسهيلات لطلاب الدكتوراه تتضمن تقديم خصم قدره 30% على الرسوم الدراسية لكل من الطلاب المتفرغين والزائرين والمسجلين فى البرامج الأكاديمية المعترف بها من جامعة إسكس، وذلك لكل عام دراسي، وينطبق الخصم على الطلاب المرشحين من جانب الوزارة اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2024.

وأوضحت الدكتورة أن هذا التعاون يأتى امتدادًا لعلاقات التعاون المصرى البريطانى الوثيقة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، ويساهم فى دعم الدارسين المصريين بجامعة إسكس وتقديم تسهيلات للطلاب.

وأكدت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون فى المشاريع البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتبادل الطلابى، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والتعاون فى البرامج العابرة للحدود، والدرجات العلمية المزدوجة، وإنشاء فرع للجامعة بالتعاون مع الوزارة.

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها على هامش الملتقى المصرى البريطانى والذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد بريطانى رفيع المستوى برئاسة السير جيفى دونالدسون المبعوث التجارى البريطانى، والسفير جاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلى 10جامعات و 5 شركات ومؤسسات بريطانية.

 

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