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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت موازنة التعليم العالى والبحث العلمى زيادة بشكل مكثف وذلك على مدار السنوات الماضية، حيث أصبحت تتجاوز ال 99 مليار جنيه فى عام 2023/ 2024 ، وذلك بعد أن كانت الموازنة 24.4 مليار فى عام 2014.


وأشار الوزير إلى أن مشروع موازنة الوزارة للعام المالي 2023/ 2024 وصل إلى نحو 100 مليار جنيه، بزيادة نحو 16% عن موازنة العام المالي الحالي، مقسمة بين التعليم العالي والبحث العلمي.

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صرح الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المراكز والهيئات البحثية شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجال النشر الدولي، وذلك وفقًا لما نُشر في التقرير الصادر عن هيئة سيماجو (SCImago) لعام 2022.


وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي إلى حصول مصر على المرتبة 26 عالميًا في مجال النشر الدولى لعام 2021 من بين 232 دولة في أعلى 11,2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 في عام 2020، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو (SCImago) العالمية في أبريل 2022.

وأكد  وزير التعليم العالي  على التقدم الملحوظ في تصنيف المراكز والهيئات البحثية المصرية عالميًا مقارنة بالعام الماضى، فضلًا عن دخول مراكز بحثية لم تكن في تصنيف سيماجو العام الماضى، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن هيئة سيماجو لعام 2022 والخاص بتصنيف المؤسسات البحثية على مستوى العالم من جامعات ومراكز وهيئات بحثية.

التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الجامعات الاهلية

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