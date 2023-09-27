البحث العلمي تعلن فتح التقديم في مبادرة "من البراءة إلى المنتج"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم في مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار “من البراءة إلى المنتج”.



وأوضحت أن مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار “من البراءة إلى المنتج” تهدف إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.



وأشار إلى أنه يتم ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة في الملك العام نظراً لانتهاء فترة حمايتها ودعمها مادياً وتقنياً بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعماً لشعار “صنع في مصر” في الأسواق ذات تنافسية عالية.



وأضافت أنه لمزيد من المعلومات و التقديم من خلال هذا الرابط

