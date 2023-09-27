عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن فتح التقديم في مبادرة "من البراءة إلى المنتج"

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم في مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار “من البراءة إلى المنتج”.


وأوضحت أن مبادرة P2 (بي سكوير) تحت شعار “من البراءة إلى المنتج” تهدف إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.

txt

المكرمة من قِبل السيسي: التكريم حدث مشرف ونتوجه بالشكر للرئيس

txt

أحد الطلاب المكرمين من السيسي: شعرنا بالتقدير بمصافحة الرئيس

txt

تأجيل الدراسة أسبوع.. الجامعات توضح الحقيقة

txt

المركز القومى للبحوث وأكاديمية طيبة يوقعان بروتوكولاً للتعاون فى المجالات المهنية والتدريبية

txt

4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض| إنجازات المستشفيات الجامعية بعهد السيسي

txt

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

txt

بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

txt

لدعم الطلاب المصريين.. التعليم العالى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

txt

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

txt

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي


وأشار إلى أنه يتم ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة في الملك العام نظراً لانتهاء فترة حمايتها ودعمها مادياً وتقنياً بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعماً لشعار “صنع في مصر” في الأسواق ذات تنافسية عالية.


وأضافت أنه لمزيد من المعلومات و التقديم من خلال هذا الرابط
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

تعليق صادم من رئيس الـvar بشأن خطأ حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب

موضوعات متعلقة

المكرمة من قِبل السيسي: التكريم حدث مشرف ونتوجه بالشكر للرئيس

أحد الطلاب المكرمين من السيسي: شعرنا بالتقدير بمصافحة الرئيس

تأجيل الدراسة أسبوع.. الجامعات توضح الحقيقة

المركز القومى للبحوث وأكاديمية طيبة يوقعان بروتوكولاً للتعاون فى المجالات المهنية والتدريبية

4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض| إنجازات المستشفيات الجامعية بعهد السيسي

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

لدعم الطلاب المصريين.. التعليم العالى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

ترشيحاتنا

العراق.. أنباء عن نشوب حريق في فندق ببغداد

بعد انسحابه من قائمة حسين لبيب|منصب مفاجئ لـ عبد الله جورج بالزمالك

مسئول أوكراني يُعدد نتائج زيارة زيلينسكي لأمريكا وتأثيرها على قرار تمويل كييف

حصيلة جديدة لضحايا حريق قاعة الأفراح بالعراق

وزير الشئون الدينية التونسي: الاحتفال بالمولد النبوي لايجب أن يكون سطحيًا فلكلوريًا

«الخارجية» تهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

طريقة عمل شيبس حلزوني بالثوم والزعتر| بمذاق لا يقاوم

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ