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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المكرمة من قِبل السيسي: التكريم حدث مشرف ونتوجه بالشكر للرئيس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 


قالت مى نجيب، الأولى على كلية تربية طفولة مبكرة، والمكرمة من قِبل الرئيس، فى ملتقى أوائل الخريجين، إن أنها تشعر بالفخر هي وجميع الشباب لاهتمام الرئيس بالطلاب والشباب.


واضافت أن التكريم هو وسام على صدور جميع الطلاب، لأن التكريم حدث مشرف ولابد أن نشكر الرئيس على تلك اللفتة الجميلة والمشرفة لجميع الطلاب، مضيفة أن التكريم هو دافع للطلاب وخطوة هامة تمنح الثقة للطلاب لتحقيق النجاح ، والعمل على ورد جزء من الجميل.

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واشارت إلى أن تكريم الرئيس حافز لجميع المكرمين ولكافة الأجيال الجديدة للحث على استكمال المسيرة قائلة: " ربنا يخلى الرئيس لمصر".

 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لجامعة قناة السويس؛ لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، حيث اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

الاحتفال بتفوق جامعات مصر التعليم العالي

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