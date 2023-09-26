أحد الطلاب المكرمين من السيسي: شعرنا بالتقدير بمصافحة الرئيس

قال محمد حمدي منصور، أحد الطلاب المُكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، إنه تخرج في هندسة بترول، والتحق بشركة بترول شمال سيناء، حيث أصبح الأول على القطاع الهندسي في عام 2023.



وأضاف أنه سعد بالحفل لأنه كان بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "صافحنا الرئيس وكنا سعداء للغاية".

وأكد أن المكرمين شعروا بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم كطلبة، وشعروا أن الرئيس يهتم بهم، وهو ما يعطيهم الحافز لكي يعملوا بأقصى ما لديهم من جهد من أجل بلدهم.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لجامعة قناة السويس؛ لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، حيث اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.