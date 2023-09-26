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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المركز القومى للبحوث وأكاديمية طيبة يوقعان بروتوكولاً للتعاون فى المجالات المهنية والتدريبية

صدى البلد

وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، ود. صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين إيمانًا من الدولة بأهمية إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التى تخدم المجتمع . 
 

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وحضر التوقيع الدكتور خالد شمس المستشار العلمى لرئيس المركز، ومن جانب الاكاديمية الدكتورة أمل عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد محمد عبدالخالق نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمد صديق  مساعد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالغني محمد عبدالغني عميد المعهد العالي للهندسة، والدكتور  منى نصر عميد المعهد العالي للحاسبات، والمهندسة حنان زكى نائب رئيس الجمعيه العالميه للعلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمى. 

جاء ذلك من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، بين الجانبين.

 كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.


جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف ايضاً إلى التعاون فى تطوير أنشطة نقل التكنولوجيا بين الأكاديمية، والمركز من ناحية، والصناعة من ناحية أخرى. 

وقد تبادل الطرفان  إهداء الدروع والصور التذكارية.

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