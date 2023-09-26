بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

استعدت جامعة الإسماعيلية الأهلية، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، والتي دخلت نطاق العمل خلال العام الدراسي الحالي بكامل طاقتها، بعد عملها العام الماضي بشكل تجريبي.

وتقع جامعة الإسماعيلية الأهلية علي مساحة 29 فدان بما يعادل 121800 متر مربع وهي أرض غير زراعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة في الضفة الشرقية من قناة السويس وهي أرض مخصصة للأغراض التعليمية وصدر بها قرار تخصيص من جهاز أراضي القوات المسلحة حيث أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع تحت ولايته و تم تسليم أرض المشروع من مندوبي جامعة قناة السويس.



وتعمل جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية علي إمداد المجتمع المحلى والإقليمي والدولي بكوادر متخصصة وخبرات مؤهلة قادرة على التطوير والابداع والقيادة، وإجراء أبحاث تطبيقية متميزة للتنمية المجتمعية المستدامة، والعمل بروح الفريق، والمسئولية والمصداقية، والشفافية في الأداء، وتشجيع الابداع والتميز، والعدالة والمساواة، والحوكمة الرشيدة، والتعاون وتشجيع الابتكار والتعليم المستمر

وتطمح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إلى تحقيق الريادة والتميز على المستوى المحلى والإقليمي والدولي بما يسهم في رقي المجتمع و بناء اقتصاد المعرفة ".



رؤية جامعة الإسماعيلية الأهلية هي الريادة والتميز في التعليم والتعلم، وإنشاء منظومة متميزة للبحث العلمي التطبيقي ، وتقديم خدمات مجتمعية متميزة تحقق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة ، وتطوير نظم الحوكمة والأداء المؤسسي، ودعم الوضع التنافسي للجامعة.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

2- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية.

3- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية) .

4- كلية التجارة الدولية واللغات (برنامج بكالوريوس الأسواق والمنشآت المالية وبرنامج ليسانس الترجمة التخصصية باللغة الألمانية وآدابها والإنجليزية والصينية) .

5- كلية الهندسة والتشييد .

6- كلية الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) .

7- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي - صيدلة إكلينيكية) .

8- كلية العلاج الطبيعي.

9- كلية طب الأسنان.

10- كلية الطب.