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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بتوضيح حجم ما تم الإنفاق على التعليم العالي، خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أن حجم الإنفاق الذي تم خلال الـ 8 سنوات سواء من قبل الحكومة، أو من قبل القطاع الخاص، كان يجب أن يتم الإعلان ذلك للجمهور.

 

وأشار إلى أن المواطن يجب أن يعلم حجم ما يتم، وقيمة التكلفة، وأن ما تم كان في فترة عانت منها الدولة من الإرهاب، ومشكلات كثيرة.

وكشف وزير التعليم العالي أن هناك 180 مليار جنيه، تم إنفاقها على التعليم العالي خلال السنوات الماضية، منها 50 مليار على التعليم الحكومي، والجامعات الأهلية 108 مليار جنيه.

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الاستثمار في التعليم

 

وكان قد أكد الدكتور عاشور على ما يشهده التعليم العالي في مصر من تطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل الدؤوب لتحسين جودة وتطوير التعليم العالي بمصر، مشيرًا لسعي الوزارة لاستيفاء المعايير الدولية وإقامة شراكات أقوى مع الجامعات الأجنبية، لاسيما التعاون العلمي مع المملكة المتحدة والتي تمثل إحدى الأولويات لتطوير جودة التعليم، وجعل مصر مركزًا للتعليم الدولي، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كجسر بين الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى ومختلف دول القارة، حيث تعد مصر سوقًا واعدة للتعليم والبحث الدولي


بينما أكدت عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية ، أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في عقد شراكات مع مختلف دول العالم، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي (مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير)، فضلًا عن منح شهادات دولية مزدوجة.

 


كما قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استراتيجية الوزارة 2030 لها مدخل إقليمي شامل يهدف إلى التكامل بين المؤسسات التعليمية والأقاليم الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، التواجد القوي على المستوى الدولي وتعزيز الاستثمار في مجال التعليم وتفعيل دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دعم مسار الابتكار وريادة الأعمال

الاحتفال بتفوق جامعات مصر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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