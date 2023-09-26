تأجيل الدراسة أسبوع.. الجامعات توضح الحقيقة

شهدت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداول شائعات حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات رواد الموقع حول صحة الأخبار المتداولة.



أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده دون تغيير، مشيرا إلى أنه سينطلق السبت المقبل 30 سبتمبر.



وأوضح أنه تأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.



وأوضح أن إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

