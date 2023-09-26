عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأجيل الدراسة أسبوع.. الجامعات توضح الحقيقة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

شهدت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداول شائعات حول تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر المقبل، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات رواد الموقع حول صحة الأخبار المتداولة.


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده دون تغيير، مشيرا إلى أنه سينطلق السبت المقبل 30 سبتمبر.

txt

المركز القومى للبحوث وأكاديمية طيبة يوقعان بروتوكولاً للتعاون فى المجالات المهنية والتدريبية

txt

4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض| إنجازات المستشفيات الجامعية بعهد السيسي

txt

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

txt

بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

txt

لدعم الطلاب المصريين.. التعليم العالى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

txt

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

txt

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي

txt

سنوات من الإنجازات.. وطفرة غير مسبوقة بالتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

txt

انجازات بالجامعات الأهلية.. طفرة تعليمية وتطوير شامل خلال عهد الرئيس السيسي

txt

البحث العلمي تعلن عن فتح التقديم لمرشح قوي لمجموعة أبحاث خدمة النظم المستدامة


وأوضح أنه تأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.
 

وأوضح أن إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

المركز القومى للبحوث وأكاديمية طيبة يوقعان بروتوكولاً للتعاون فى المجالات المهنية والتدريبية

4 مليارات جنيه للتجديد وتخدم 20 مليون مريض| إنجازات المستشفيات الجامعية بعهد السيسي

180 مليار جنيه إنفاقا.. هكذا وجهت وزارة التعليم العالي جهودها للاستثمار

بالتزامن مع زيارة السيسي.. جامعة الإسماعيلة الأهلية تطلق تخصصات تواكب سوق العمل العالمي

لدعم الطلاب المصريين.. التعليم العالى توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إسكس البريطانية

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

موازنة تجاوزت الـ99 مليار جنيه وتصنيفات عالمية.. إنجازات التعليم العالي بعهد الرئيس السيسي

سنوات من الإنجازات.. وطفرة غير مسبوقة بالتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن واقعة خطيرة على الحدود مع لبنان

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملت المسائية.. تفاصيل

الولايات المتحدة..الاقتصاد الأقوى في العالم على حافة الهاوية باتجاهه نحو الإغلاق الحكومي

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ