الجامعات الأهلية الجديدة.. نقلة نوعية للتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي.. ورؤساء الجامعات: تسهم في تحسين مستوى أبنائنا الخريجين

رؤساء الجامعات الأهلية:

نقلة نوعية للتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

تسهم في تحسين مستوى أبنائنا الخريجين

شهد التعليم العالي المصري طفرة كبيرة خلال عهد الرئيس السيسي ، ظهرت من خلال الجامعات الأهلية الجديدة، والتي حققت نقلة نوعية في التعليم العالي المصري.

وكان الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة ذات مستوى دولي، وهي الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة.



وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية.



وأشار إلى أنها بمثابة استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية وهي جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية.



وأكد أنه تم تنفيذ إنشاءات وتجهيزات في 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهي: (الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية.





بينما قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إنّ القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير بالتعليم العالي، مشيرا إلى أن مصر كانت تمتلك 50 جامعة في عام 2014، وقد أصبح لديها في عام 2023 حوالي 92 جامعة، وبذلك ففي أقل من 7 سنوات ، تم اضافت أكثر من 45 جامعة لمنظومة التعليم العالي.



واضاف المنشاوي أن خلال السنوات الماضية كان هناك اهتمام بالبنية التحتية والبحث العلمي وايضا بالبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل



وأكد رئيس جامعة الجلالة: أنه قد تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في أعداد الأبحاث المنشورة في مصر، حيث إنها تحتل المرتبة الرابعة والعشرين على مستوى العالم في البحث العلمي بأكثر من 37 ألف بحث.



وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أنه تعد الجامعات الأهلية تجربة عبقرية، حيث أنها تعد جامعات غير هادفة للربح كما تقدم برامج يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة قامت بعقد شراكة مع جامعة أريزونا لنقل التجربة الأمريكية .

بينما قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إن الدولة استطاعت أن تنجح خلال الفترة الماضية، من خلال إحداث نقلة شاملة للتعليم الجامعي والتي تسهم في تحسين مستوى الخريج المصري، وذلك كي يكون مؤهلا لسوق العمل.

واضاف حسن أن ذلك يحقق أهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، وذلك من خلال إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من رحم جامعات حكومية و 4 جامعات أهلية دولية، بجانب 3 جامعات أهلية باتفاقيات دولية.



وانطلقت الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة العام الدراسي الماضية،، وتشمل قائمة الجامعات الأهلية الجديدة جامعات منها:



- بني سويف الأهلية :



جامعة بنى سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3 مليارات جنيه، وتضم عدد 11 كلية وتقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، وطرحت كلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الهندسة تقدم برنامجي (الطاقة الجديدة والمستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية)، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تقدم برامج (الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، المعلوماتية الطبية)، كلية العلوم (علوم المواد وتكنولوجيا النانو)، كلية الإعلام برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائي)، كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، كلية الآداب تقدم برنامجي (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، كلية التمريض (برنامج التمريض)، كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).



- حلوان الأهلية :



تبلغ مساحتها 16.8 فدانًا، بتكلفة إجمالية تقدر 2 مليار و800 مليون جنيه، وتضم 8 كليات أبرزها؛ (كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والفنون التطبيقية، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات)، ووصلت معدلات الأداء التنفيذى بالجامعة إلى نسبة 65.5%.

- أسيوط الأهلية :



تقع على مساحة 38 فدانا، وأنشأت بتكلفة تقديرية بلغت فى المرحلة الأولى لها 3.1 مليار جنيه، حيث تضم 7 كليات جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية برنامج (Clinical Pharmacy )، وتقدم كلية الهندسة والعلوم التطبيقية برامج (هندسة العمارة الداخلية ، الهندسة الطبية الحيوية،)، وتقدم كلية الألسن واللغات برامج (اللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برامج (نظم المعلومات الإدارية، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج (برنامج نظم المعلومات، والحاسب الآلى ).

- المنصورة الأهلية :



وتقام جامعة المنصورة البأهلية الجديدة على مساحة 42 فدانا، بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وتقدم الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الأكاديمي الحالي 2023/2022، حيث تقدم كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج pharm D.

الزقازيق الأهلية :

تقع على مساحة 44 فدانًا، و تشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 73%، وبتكلفة بلغت قيمتها 2 مليار و53 مليون جنيه، وتضم العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها؛ (البرامج الهندسية وعددها 15 برنامجًا في تخصصات هندسة البناء، والعمارة البيئية والعمران، وشبكات الحاسب والأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية، وهندسة الفضاء والطيران، ونظم الاتصالات، وهندسة الميكاترونيكس والأتمتة، وهندسة المواد وإدارة التصنيع، والهندسة الطبية، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والعلوم الحضرية والتخطيط مع علوم الكمبيوتر(المدن الذكية)، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، وهندسة الربوتات، إدارة المشروعات، والجيومعلوماتية)، و6 برامج فى العلوم الطبية وتشمل، (العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، الصيدلة والتصنيع الدوائى، طب وجراحة الفم والأسنان، الطب البشرى)، و5 برامج فى العلوم الإنسانية وتشمل؛ (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال علم الآثار والتراث، التحليل المالي، التكنولوجيا المالية، برنامج الوسائط المتعددة الرقمية).ث يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ووظائف المستقبل.



