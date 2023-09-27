إمكانات جديدة لـ جوجل بارد منها البحث في بريدك الإلكتروني

أصبح Bard AI برنامج الدردشة العامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل والمنافس الأول لأداة "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بإمكانيات أكبر خاصة في مجال البحث على الويب وفي المنصات المختلفة.

قام برنامج الدردشة الفورية بتوسيع قدراته إلى ما هو أبعد من مجرد الحصول على الإجابات من شبكة الويب، بحيث يمكنه الآن البحث في البريد الإلكتروني Gmail الخاص بك ومستندات جوجل وDrive لمساعدتك في العثور على المعلومات التي تحتاجها.

Google

وقال سامانيو جارج، الرئيس التنفيذي لشركة Writesonic المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع life wire: "تقوم الأداة الجديدة بغربلة العديد من رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات بكل بساطة وسهولة، ويمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين في مهام مختلفة، سواء إنشاء ملخصات من المستندات المعقدة المخزنة في Drive، أو استخراج معلومات محددة من العديد من رسائل البريد الإلكتروني في Gmail، أو حتى توفير تحديثات في الوقت الفعلي من الخرائط أو الرحلات الجوية."

يمكنك مطالبة Bard بالبحث في Gmail الخاص بك عن طريق بدء سؤالك بـ "@mail". أو بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة طرح السؤال التالي: "ابحث في بريدي الإلكتروني للحصول على تفاصيل حول رحلتي القادمة"

على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لرحلة إلى مكان ما يتطلب عمل الكثير من البحث على الويب فيمكنك الآن أن تطلب من Bard الحصول على التواريخ المناسبة لك ولجميع معارفك من Gmail، والبحث عن معلومات الطيران والفنادق في الوقت الفعلي، وبالتالي يوفر عليك الوقت والمجهود.

قال يوري بينسكي، مدير إدارة المنتجات في Bard، في تدوينة على موقع الشركة على الويب: "يمكنك رؤية اتجاهات خرائط Google إلى المطار، وحتى مشاهدة مقاطع فيديو على YouTube حول الأشياء التي يمكنك القيام بها هناك، كل ذلك في محادثة واحدة".

Google

قال إميل أكيسون، رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات CLC & Partners، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Lifewire، إن قدرة Bard على البحث في مستنداتك يمكن أن تغير قواعد اللعبة، مضيفا "إنه أمر مألوف جدا وجود عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني في حساب واحد، وبالتالي وجود مساعد الذكاء الاصطناعي يوفر لك الوصول للمعلومة المهمة على الفور باستخدام مطالبات بسيطة سيضيف قيمة هائلة للعديد من المستخدمين. تخيل أنك لن تضطر إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات يدويًا؛ سوف يقوم Bard بذلك نيابةً عنك."

تهدف ميزة جديدة في Bard إلى معالجة مشكلة مستمرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تلقي ردود غير دقيقة، والتي يشار إليها عادةً باسم "الهلوسة"، يمكن للمستخدمين الآن معرفة أي أجزاء من ردود Bard تتوافق مع نتائج بحث Google أو تنحرف عنها.

وأشار جارج إلى أن عددًا قليلاً من روبوتات الدردشة الأخرى تتمتع بقدرات مماثلة لتلك التي يتمتع بها برنامج Bard من Google. على سبيل المثال، يمكن لـ ChatGPT Plus الأعلى في الإمكانيات من النسخة العادية والمزود بالمكونات الإضافية تنفيذ مهام مشابهة لـ Bard. فهو يتيح للمستخدمين الاستفادة من برمجة الذكاء الاصطناعي المتطورة لجلب البيانات وإنشاء المحتوى وتقديم استجابات دقيقة.

علاوة على ذلك، عمل بارد الجديد يمتد إلى ما هو أبعد من رسائل البريد الإلكتروني، حيث يعمل مع العديد من المنصات الأخرى مثل LinkedIn وTwitter وGoogle Docs، و يعمل على مستوى أكثر تفصيلاً لكل تطبيق، مما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من كل منصة إلى أقصى حد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن تحديث Bard يبدو وكأنه رد شركة جوجل على برنامج Copilot المقدمة مؤخرا من Microsoft، والذي يساعد مستخدمي نظام Microsoft 365 الأساسي.