في اجتماع استثنائي: اتحاد المستثمرين يؤيد ويبايع الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

في اجتماعٍ استثنائي لمجلس إدارته، أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلا ، دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الدكتور محرم هلال أن الصناع والمستثمرين يختارون الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، رداً للجميل واستكمالاً للإنجازات.

وقال هلال: “نجدد المبايعة والمطالبة للرئيس بإعادة ترشيح نفسه من أجل الحفاظ على الاستقرار المتحقق، من أجل مواصلة الإصلاح والتنمية والبناء، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من أجل التوسع في الصناعات، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات ،من أجل خلق المزيد من فرص العمل، من أجل استمرار دحر الإرهاب، ومكافحة الفساد، من أجل الثار لحق الشهداء، وتضميد جراح المكلومين”.

ودعا جموع المصريين إلى الوقوف إلى جوار الدولة المصرية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة الرئيس ليس بالعاطفة فقط وإنما بالمشاركة، لتحقيق أهداف مصر وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن على ما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه.