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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب رئيس شركة صينية كبيرة يأكل صابونة تنظيف أمام موظفيه ..فيديو

رئيس شركة صينية كبيرة
رئيس شركة صينية كبيرة يأكل صابونة تنظيف أمام موظفيه..فيديو

أثار مقطع فيديو لـ رئيس شركة صينية كبيرة متخصصة في منتجات التنظيف حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الصين. 

أظهر مقطع الفيديو رئيس الشركة يمضغ قطعة من صابونة في يده وبيده الثانية زجاجة ماء وذلك خلال اجتماعه مع مجموعة من موظفي شركته. 

ويرجع السبب وراء قيام رئيس الشركة الصينية بهذا التصرف الذي أثار صدمة البعض وسخرية آخرين: “ رغبته في إثبات أن الصابون الذي لا يحتوي على أي مواد ضارة وإنما يحتوي فقط على القلويات والدهون الحيوانية والحليب”. 

رئيس شركة 

وأضاف رئيس الشركة وفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”، اليوم الأربعاء، بشأن مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا: “لا توجد مواد ضارة، طعم الصابونة مشتق من دهن البقر والغنم والحليب”. 

وعن احتمالية وجود آثار جانية وراء تصرفه، تابع مدير الشركة الصينية: “ليس هناك أي آثار جانبية، عندما يدخل الصابون جسمي، فإنه سوف يكسر الدهون فيه”، منبها: ""لا نستطيع أن نقول إنه يساعد في إنقاص الوزن، لكن له تأثير في تحطيم الدهون".

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