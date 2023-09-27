الأوبرا تستضيف معرضي "أحوال" و"حديث الملامح" بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاية معرضين للفن التشكيلي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، بقاعتي صلاح طاهر للفنون، وزياد بكير للفنون.

وذكرت دار الأوبر المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون، المعرض الأول في السابعة مساء يوم الأحد المقبل، تحت عنوان "أحوال" للفنان عماد شفيق رزق، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل.



وأشارت الأوبرا إلى أن معرض الفنان عماد شفيق رزق، يضم حوالي 40 لوحة منفذة، بالألوان الزيتية والأكريلك تستلهم موضوعات متنوعة منها التراثي كمناطق مصر القديمة ومنها الروحاني كالمولوية، إلى جانب أعمال تبرز جماليات الطبيعة.

ونوهت الأوبرا بأنه من المقرر افتتاح المعرض الثاني، بعنوان "حديث الملامح" للفنانة أمانى زكريا، وذلك في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، بقاعة زياد بكير للفنون في المكتبة الموسيقية بالأوبرا، وتستمر فعالياته حتى يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر المقبل.

ولفتت إلى أن معرض "حديث الملامح" يضم حوالي 27 عملا فنيا، تم تنفيذها بخامات متنوعة منها الموازييك والديكوباج "الزجاج الملون والصور الفوتوغرافية"، وتتناول فكرة المعرض اختلاف الثقافات واللغات، حيث تجمع الملامح التي تشير للهوية ومختلف تعبيرات المشاعر الإنسانية.

يذكر أن الفنان عماد شفيق حاصل على درجتى الماجيستير والدكتوراه في التصوير، وعمل أستاذا للتصوير ثم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة منذ عام ٢٠١٧ حتى عام 2019 ، وشارك في العديد من المعارض الجماعية بالإضافة إلى إقامة عدة معارض خاصة.

أما الفنانة أمانى زكريا، فحصلت على دورات تدريبية في فن الموازييك والديكوباج من كلية الفنون الجميلة، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت عدة معارض منفردة.