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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة غادة عجمي توقع على نموذج تزكية ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب

وقعت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ،  علي استمارة تزكية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية القادمة والمقرر عقدها ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وقالت النائبة غادة عجمى، إن الرئيس السيسى نجح فى قيادة البلاد وتحقيق انجازات يشهد بها الجميع داخليا وخارجيا، وهو ما يتطلب منا التمسك به لاستكمال تلك المسيرة لاسيما فى تلك الفترة التى يشهد فيها العالم تحديات كبيرة.

وقد أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللائحة الداخلية النائبة غادة عجمي الوطنية للانتخابات

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