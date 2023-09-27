عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة 160 ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد شحاتة مصطفى أبو اليزيد وذلك بحضور اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى المعهد، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها.

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة عرض رياضى لتمارين الإعداد البدنى التى تؤدى بشكل يومى داخل المعهد، كما استعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة.

كما قدم الطلبة عرضًا للتعليم الأولى والمهارات المتقدمة بإستخدام السلاح، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا أظهر مدى التوافق الحركى والدقة فى العزف من الحركة كما قدموا عروضًا لعدد من الأغانى الوطنية.

عرضًا عسكريًا

كما قدمت مجموعات من الطلبة وخريجوا المعهد عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام‏، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائنا الأبرار‏.

أعقب ذلك قيام كبير معلمى المعهد بإعلان النتيجة النهائية لإمتحانات التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة 160 إلى الدفعة 161 من ضباط الصف المتطوعين.

كما تم الإعلان عن قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها وأن يكونوا جنودًا أوفياء محافظين على أمنها وإستقرارها وسلامة شعبها.

معهد ضباط الصف المعلمين

وألقى اللواء أح إيهاب عبد الحميد مصطفى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل المعهد.

مساعد وزير الدفاع

ونقل اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع خلال كلمته تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما هنأ الخريجين وأسرهم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات فى بناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين
القوات المسلحة ضباط صف متطوعين معهد ضباط الصف المعلمين الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

مكافحة الفساد سلاح الصين لإنعاش الاقتصاد.. تفاصيل

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

المولد النبوي.. إبتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

بسبب الطائرات المُسيرة.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران

زلزال قوي يضرب بحر إيجه .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ