احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان منشور للتحذير من نوع سمك البساريا.

وقالت شيرين في منشورها "احذروا يا جماعة ارجوكم سمكة الارنب الغاية في السمية ذات السم القاتل تتواجد كثيرا مع سمك البساريا.

واكدت شيرين ان سمها يسبب شللا في الجهاز التنفسي وتحدث الوفاة خلال ساعات قليلة .

وتابعت " عذرا لكل الي مقتنع إن سم هذه السمكة يكمن في كبدها فقط لأنه يوجد ايضا تحت الجلد في أحيان كثيرة يحدث تلوث لجسم السمكة بالكامل بهذا السم نتيجة طول التخزين واهتراء أحشاء السمكة ، أو التعامل الخاطئ أو عوامل أخرى.

ونصحت ربة المنزل بالفحص جيدا للبساريا عند تحليلها بدون فحص ولا تنظيف للأحشاء .

واضافت شيرين " عندما نجد في البساريا سمكة يجب ان تحذري وبلاش تستهلكيها ، والافضل الاستغناء عن كمية البساريا لأن سم هذه السمكة لا ترياق له.