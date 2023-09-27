معاك ياريس من أجل مصر.. مسيرة للطرق الصوفية دعما للسيسي في الحسين|شاهد

نظم المئات من مريدى الطرق الصوفية مسيرة من مسجد سيد صالح الجعفرى لمسجد الحسين وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفع عدد منهم صور الرئيس السيسى وأعلام مصر .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، على أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر ، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج جمهورية مصر العربية أيام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والإعادة المصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد ٥،٦،٧ يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .



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