الناتو: الأردن من أهم شركاء الحلف في الشرق الأوسط

أكد رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، إن المملكة الأردنية الهاشمية من أهم شركاء حلف الناتو في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في مقابلة خاصة مع “التلفزيون الأردني”، بثت الأربعاء.

كما أكد باور أن الأردن بلد مهم للغاية بالنسبة لحلف الناتو، لأسباب عديدة أبرزها؛ موقعه الجغرافي، ولكونه بلدا آمنا ومستقرا، ولأهميته بالنسبة للدول المحيطة به.



وقال أيضا: وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها دول الشرق الأوسط والأردن على حد سواء؛ كموجات نزوح اللاجئين ومكافحة الإرهاب والتطرف، يتطلع الأردن لتحقيق أهدافه والتواصل مع عديد الدول والمنظمات الدولية كحلف الناتو.

وأشاد بدور الأردن في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ومن اليمن والسودان وغيرهم، مبينا أن هؤلاء اللاجئين نزحوا من بلادهم خوفا على حياتهم لينشدوا ملاذا آمنا في الأردن.