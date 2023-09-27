بعد الحرب الروسية.. مصر تنجح في تخطي أزمة القمح بالتعاون مع كازاخستان

نجحت مصر في تخطي أزمة القمح والحبوب، وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وانسحاب موسكو في يوليو الماضي من مبادرة حبوب البحر الأسود والذي كان سببًا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع العالمية.

وحسب موقع "نورث أفريقا بوست"، كان الغزو الروسي لأوكرانيا وانسحاب موسكو في يوليو الماضي من مبادرة حبوب البحر الأسود سببا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع العالمية، مما أثر بشدة على القطاعات الزراعية في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا.

وأدى انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا للسماح بالمرور الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى تفاقم أزمة الجوع في أجزاء من أفريقيا، وهي مستورد رئيسي للقمح والأسمدة.

وتواجه العروض الروسية للأسمدة المجانية للدول الأفريقية عقبات لوجستية، بينما ترفض الدول الأوروبية الحبوب الأوكرانية، مما يزيد من الأزمة.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن أكثر من 70 دولة لديها بالفعل أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع، والعديد منهم في أفريقيا.

وتأثر القطاع الزراعي في نيجيريا الذي يعتمد في المقام الأول على واردات مورياتي البوتاس، حيث تضاعفت أسعار الأسمدة ثلاث مرات بسبب انقطاع الإمدادات من روسيا.

وفي مايو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتزام روسيا توريد الأسمدة لنيجيريا، بعد تسليمها كينيا ومالاوي، لكنه قال الآن إن 34 ألف طن من الأسمدة الروسية المتجهة إلى نيجيريا لا تزال عالقة في موانئ الاتحاد الأوروبي.

كما دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مصر، وهي أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم، إلى شراء السلع الزراعية من كازاخستان - وهي خطوة يقول التجار إنها ستوفر بديلاً أرخص للحبوب الروسية.