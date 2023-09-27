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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شراكة مهمة.. مؤسسة التمويل الدولية تدعم إنتاج الصلب في مصر

مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية تدعم إنتاج الصلب في مصر

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع أحد منتجي الصلب المسطح في مصر لدعم الموارد التشغيلية والمالية للشركة، ودعم وظائف القطاع الخاص، ومساعدتها على تقليل انبعاثات الكربون.

وتعد مصر أكبر منتج للصلب الخام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعد صناعة الصلب مساهما رئيسيا في اقتصادها.

وسيساعد القرض الذي قدمته مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 25 مليون دولار إلى شركة قنديل للصلب، على تلبية احتياجاتها المتزايدة من رأس المال العامل وتأمين المواد الخام الإضافية التي تحتاجها لإنتاج منتجات الصلب عالية الجودة.

ووفقا للاتفاقية، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية دورا استشاريا لدعم مشاريع الشركة، التي تركز على الحد من انبعاثات الكربون.

وستستخدم قنديل للصلب القرض للاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاج المستدام للصلب. من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة، تهدف الشركة إلى تقليل بصمتها البيئية والمساهمة في التزام مصر بالتنمية المستدامة.

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وقال عمرو قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة قنديل للصلب: “تدعم شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية خطط التوسع لزيادة الإنتاج من 500,000 إلى 800,000 طن من الصلب بحلول نهاية عام 2024”.

وتعد الشركة واحدة من أكبر 10 مصدرين في مصر، حيث تتاجر مع أكثر من 40 دولة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، ما مجموعه 7 مليارات دولار في مصر، بما في ذلك 3.2 مليار دولار منذ عام 2018.

مصر الصلب مؤسسة التمويل الدولية

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