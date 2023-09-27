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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير خالد منزلاوي يشارك في الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمة

السفير خالد منزلاوي
السفير خالد منزلاوي

شارك السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية، التي نظمها مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي.

و قد افتتح الدورة مبعوث الرئيس الصيني للشرق الأوسط تشاي جون بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصين والدول العربية  إضافة إلى خبراء ومفكرين عرب وصينيين .

وتمحورت أعمال الدورة حول بحث سبل تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى؛ وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية؛ والتعاون في بناء "الحزام والطريق"  والدفع بمستوى التعاون العربي الصيني.

وقد ألقى السفير منزلاوي كلمة في هذا المنتدى أكد فيها أهمية العلاقات العربية الصينية، واستعداد الأمانة العامة  للتنسيق مع الجانبين لتنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى في مختلف المجالات مشيرا  للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعلى هامش هذه الدورة التقى السفير منزلاوي، مع السفير لي تشن المشرف على شؤون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.

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