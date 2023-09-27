كاف يعلن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا.. وهذا التشكيل المتوقع للمنتخب

أعلن الأتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الدول المستضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالنسخة 2025 والنسخة 2027 أيضًا.

منتخب مصر

الدول المستضيفة لبطولة الأمم الإفريقيا

وأعلن كاف خلال مؤتمر صحفي عن منح المغرب حق استضافة بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات نسخة 2025.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعًا بمقر كاف بالقاهرة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بكرة القدم الأفريقية والاعلان عن الدول المستضيفة لأمم أفريقيا في النسختين 2025 و 2027 بعد عرض كافة الملفات المقدمة في هذا الشأن من الدول التي كانت ترغب في الحصول الي حق استضافة أمم أفريقيا.

الجزائر تسحب ملفها من أمم إفريقيا

قد أعلنت الجزائر مؤخرًا سحب ملف ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا.

واقيمت أمم افريقيا في نسختها 2023 مع مطلع العام الجاري في كوت ديفوار.

سجل منتخب مصر رسميًا مشاركته رقم 26 في كأس الأمم الأفريقية ، وذلك بعد تأهله الي النسخة القادمة.

تاريخ مشاركات مصر ببطولة أمم إفريقيا

شارك المنتخب المصري في أول نسخة للبطولة على الإطلاق، وذلك عام 1957 التي أقيمت في السودان بمشاركة 3 منتخبات فقط، هي الفراعنة والبلد المضيف مع إثيوبيا.

و يمتلك منتخب مصر 7 ألقاب في كأس أمم أفريقيا، وذلك أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

منتخب مصر

قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.

وكشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 9 إلى 17، وتتخلله مباراتان وديتان أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.

واللاعبون هم: محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجية وطارق حامد واحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد شريف وسام مرسي وأحمد حمدي.

وعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي إلى قائمة معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد غياب ثمانية أشهر بسبب الإصابة التى لحقت بالنني مع فريقه في يناير الماضي.