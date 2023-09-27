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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل مكثفة استعدادا لانطلاق فعاليات مؤتمر مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص

جانب من ورش العمل
جانب من ورش العمل

نظم اليوم الأربعاء مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر فى محافظة الدقهلية عددا من ورش العمل المكثفة لتدريب الأطباء من داخل وخارج المركز على اساسيات الموجات فوق الصوتية واستخداماتها المختلفة في تشخيص امراض الجهاز الهضمي.


جاء ذلك استعدادا للمؤتمر السنوى للمركز والذى سيقام غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بفندق رامادا بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة وتنظيم الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز  بحضور نخبة من اساتذة الجامعات المصرية " الاسكندرية المنصورة المنوفية القاهرة الازهر " لمناقشة آخر ما توصل اليه العلم فى علاج امراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى المتطورة. 


فيما تضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وتدريب عملى تحت اشراف قسم الاشعة بالمركز برئاسة الدكتور تامر على عباس وحضور الدكتور ياسر ابوالسعود استشارى الكبد والجهاز الهضمي بالمعاهد التعليمية و الدكتور سعد الدين الشريف استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الازهر.


كما تضمن اليوم ايضا محاضرات نظرية ثم انتقل الجميع لمتابعة التطبيق والشرح علي حالات داخل المركز باستخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال الموجات فوق الصوتية.

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المراكز الطبية المتخصصة دماص محافظة الدقهلية مدينة المنصورة

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