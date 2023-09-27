ورش عمل مكثفة استعدادا لانطلاق فعاليات مؤتمر مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص

نظم اليوم الأربعاء مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر فى محافظة الدقهلية عددا من ورش العمل المكثفة لتدريب الأطباء من داخل وخارج المركز على اساسيات الموجات فوق الصوتية واستخداماتها المختلفة في تشخيص امراض الجهاز الهضمي.



جاء ذلك استعدادا للمؤتمر السنوى للمركز والذى سيقام غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بفندق رامادا بمدينة المنصورة تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة وتنظيم الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز بحضور نخبة من اساتذة الجامعات المصرية " الاسكندرية المنصورة المنوفية القاهرة الازهر " لمناقشة آخر ما توصل اليه العلم فى علاج امراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى المتطورة.



فيما تضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وتدريب عملى تحت اشراف قسم الاشعة بالمركز برئاسة الدكتور تامر على عباس وحضور الدكتور ياسر ابوالسعود استشارى الكبد والجهاز الهضمي بالمعاهد التعليمية و الدكتور سعد الدين الشريف استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الازهر.



كما تضمن اليوم ايضا محاضرات نظرية ثم انتقل الجميع لمتابعة التطبيق والشرح علي حالات داخل المركز باستخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال الموجات فوق الصوتية.

IMG-20230927-WA0068

IMG-20230927-WA0069

IMG-20230927-WA0070

IMG-20230927-WA0062

IMG-20230927-WA0061

IMG-20230927-WA0063

IMG-20230927-WA0066

IMG-20230927-WA0067

IMG-20230927-WA0064

IMG-20230927-WA0065

IMG-20230927-WA0058

IMG-20230927-WA0059

IMG-20230927-WA0060

IMG-20230927-WA0057

IMG-20230927-WA0052

IMG-20230927-WA0053

IMG-20230927-WA0056

IMG-20230927-WA0055

IMG-20230927-WA0054

IMG-20230927-WA0051

IMG-20230927-WA0049

IMG-20230927-WA0050

IMG-20230927-WA0047

IMG-20230927-WA0046