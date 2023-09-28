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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو بتسمع صوت صفير عند الضغط على الفرامل.. اعرف السبب

صدى البلد

يعتبر سماع صوت صفير الفرامل من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين هو صدور صوت صفير من الفرامل، ويزداد هذا الصوت عند هبوط السيارة المنحدرات وأثناء الضغط المتكرر على دواسة المكابح.

 

ويرجع الخبراء سبب صدور صوت الصفير إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح، سواء كانت أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح.

 

 

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل

  • تلف  قماشات أو فحمات الفرامل أو بلاكيط الفرامل كما يطلق عليها في مختلف البلدان العربية، وعند تلفها وتلامس الحديد الخاص بها مع ديسك الفرامل يسبب صفير حاد، وهذا مؤشر لانتهاء عمر الفحمات.
  • عدم تغيير فحمات الفرامل " التيل " في الوقت المناسب مما يسبب ضرر على ديسك الفرامل مما يستوجب خرط الهوبات أي ديسك الفرامل، فأجزاء السيارة عند استخدامها بالشكل المناسب والصحيح تدوم لمدة أطول فعمل القطع متشابك مع بعضها فإذا تلفت قطعة قد تعرض أجزاء اخرى للتلف.
  • وينصح دائما بخرط الهوبات " ديسك الفرامل" عند تغيير فحمات الفرامل بعد 3 مرات هذا اذا كنت تغيرها قبل تلامس الحديد مع بعضه بين الديسك والفحمات
  • أما في حالة خرط الهوبات "الديسك " وتغيير الفحمات، ومع هذا تسمع صوت صفير الفرامل، هنا قد تكون المشكلة بسبب تجمع الغبار والأتربة أو مياه تلامس فحمات سيارتك مما يؤدي الى صدور هذه المشكلة.
  • إذا  غيرت فحمات الفرامل "التيل"، واستمرت سيارتك تصدر أصوات صفير عند الضغط على الفرامل، هنا يجب فحص الديسك الخاص بالفرامل لأنه يسبب مثل هذه المشاكل وقد تظهر لك بعض الأعراض غير الصفير في القيادة مثل، اهتزاز أو ارتجاج مقود السيارة عند الفرملة
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