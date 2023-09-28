لو بتسمع صوت صفير عند الضغط على الفرامل.. اعرف السبب

يعتبر سماع صوت صفير الفرامل من الأمور المزعجة التي قد تواجه السائقين هو صدور صوت صفير من الفرامل، ويزداد هذا الصوت عند هبوط السيارة المنحدرات وأثناء الضغط المتكرر على دواسة المكابح.

ويرجع الخبراء سبب صدور صوت الصفير إلى وجود مشكلة في أحد أجزاء المكابح، سواء كانت أقراص الفرامل أو البطانة (الفحمات) أو سلندر المكابح.

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل